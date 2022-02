Koningin Mathilde bezoekt grootste hospitaalschip ter wereld in Antwerpse haven

Iedereen die aan het schip heeft meegewerkt, is ontzettend gelukkig dat het eindelijk klaar is voor vertrek. De voorzitter van Mercy Ships Bert van Dijk is zeer tevreden over de samenwerking met de Antwerpse haven. “Ik ben heel gelukkig, want dit is een enorm groot project waar we jaren aan gewerkt hebben met passie. We hadden dit nooit kunnen doen zonder de bedrijven, ondernemingen en organisaties die ons ondersteunen. En natuurlijk de steun van de Antwerpse haven, want zonder hen had het schip hier niet gelegen.”