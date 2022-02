Kritiek op spoorwegen voor laattijdig schrappen treinverkeer, regering tikt Infrabel op de vingers

Het treinverkeer in Vlaanderen wordt vanaf 14 uur gedeeltelijk stilgelegd. Dat hebben de NMBS en Infrabel samen beslist. In West-Vlaanderen is er tussen 14 en 18 uur helemaal geen treinverkeer. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen is een groot deel van de verbindingen stopgezet. In de rest van het land rijden de treinen aan verminderde snelheid.