Kunstwerken van jongeren in Bilzers straatbeeld

Morgen is het Dag van de Academies. De academie Kunstkoepel in Bilzen en Lanaken grijpt die gelegenheid aan om de kunstcreaties van haar jonge leerlingen aan het grote publiek te tonen. Jongeren zullen hun werken thuis aan het raam tentoonstellen. Eén van hen is Janne Hermans: "We gaan thuis voor het venster werkjes ophangen en de foto's daarvan gaan we posten op social media." Janne volgt al 9 jaar les aan de kunstacademie, ze werkt het liefst met houtskool.

En niet alleen aan de ramen, ook in de glazen portieken in Bilzen zullen werken tentoongesteld worden. Directeur van de Kunstkoepel Annick Schoemans: "We hebben in de acht portieken in Bilzen werken gehangen van 13- tot 15-jarigen. En vanaf zaterdag gaan we ook de werking van de ateliers via filmpjes online aan het publiek tonen."