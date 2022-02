Leegstand van horeca en winkels in Leuven daalt: "Kentering is ingezet"

De Leuvense N-VA, die in de oppositie zit, relativeert de cijfers. "Er is inderdaad een daling vastgesteld tegenover 2021, maar de leegstand in Leuven is bijvoorbeeld nog altijd groter dan in 2019", zegt gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers. "Bovendien moet nog blijken of winkels, die eigenlijk niet meer levensvatbaar waren, het tot nu toch volgehouden hebben door de coronasteun. Dan lijkt het voorbarig om te spreken over een trendbreuk."