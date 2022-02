Twee leiders van truckersprotest in Canada opgepakt, politie ontruimt laatste blokkades

De demonstranten lijken niet meteen onder de indruk van deze waarschuwingen. "Ik ben bereid om op mijn kont te zitten en te kijken hoe ze me met pepperspray bespuiten," zei een van hun leiders, Pat King. En wat de vrachtwagens betreft die in de blokkade bumper aan bumper tegen elkaar staan, zei hij: "Er is geen takelwagen in Canada die daar iets tegen kan doen."