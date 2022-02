Lichaam uit het water gehaald aan Vaartkaai in Merksem

Vanmorgen hebben de hulpdiensten een lichaam uit het water gehaald aan de Vaartkaai in Merksem. De politie heeft een perimeter ingesteld, het gerechtelijk lab komt ter plaatse en er wordt alles aan gedaan om geen sporen te wissen. Het is nog niet duidelijk wie de persoon is die in het water is terechtgekomen, of wat er precies gebeurd is. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.