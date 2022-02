Maaslandse ondernemersclub wil in Eisden kenniscentrum uitbouwen rond toerisme en vrije tijd

Limburg heeft al enkele incubatoren, plaatsen dus waar kenniscentra en bedrijven uit dezelfde sector samenzitten. Maaslandia, de Maaslandse afdeling van Voka, wil er daar nog eentje bij: een incubator voor de vrijetijdseconomie. En die zou het best worden ondergebracht in Eisden, in de buurt van de schachtbokken, vindt Maaslandia.

Die incubator moet een platform worden voor kennis in toerisme en vrijetijdseconomie. "Op de site van Terhills in Eisden-Lanklaar is die sector nu al sterk vertegenwoordigd", zegt voorzitter van Maaslandia, David Winkels. "Maasmechelen Village, Elaïsa Wellness, het Terhills Hotel en het Terhills Resort van Center Parcs, die zijn er al. Maar wat we nog willen aantrekken zijn kleine dienstenbedrijven zoals softwarebedrijven die bijvoorbeeld met boekingen bezig zijn. Maar ook kleine maakbedrijven kunnen er een stek vinden. Zo is er in Aken bijvoorbeeld een bedrijf dat zich bezighoudt met elektrische voertuigen en gocarts. En dat is nog op zoek naar een plek waar ze die kunnen assembleren."