Minister Beke wil sneller kunnen ingrijpen na klachten over crèches: "Er kan geen plaats zijn voor cowboys"

“Het probleem is dat het vaak woord en wederwoord is,” zegt minister Beke hierover, “en dat men bij het remediëren van de problemen soms hervalt in oude kwalijke gewoonten. Daarom moeten we kijken of we paal en perk kunnen stellen na een bepaalde periode.” De minister wil daarbij “ook andere elementen in het debat te brengen” die tot sancties kunnen leiden.



“Ik denk daarbij aan het oprichten van een ethisch comité waarbij een aantal zaken wordt samengenomen: niet alleen de vaststellingen of klachten, maar waar ook de bredere context van een kinderopvanginitiatief tegen het licht wordt gehouden.”

Want, zo besluit Beke: “Er kan geen plaats zijn voor cowboys, die systematisch zaken doen die niet door de beugel kunnen, daarna schijnbaar remediëren, maar na een aantal maanden in oude, kwalijke gewoonten vervallen en waar geen eind aan kan komen. Dat moet wat mij betreft stoppen en daar heb ik het agentschap (Zorg en Gezondheid) gevraagd de nodige initiatieven en dat zijn we nu samen aan het bekijken.”