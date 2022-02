Onbekende valt tienermeisje lastig in Hoeilaart

Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoorde doet het verhaal: "De feiten hebben zich afgelopen zondag afgespeeld op de Waversesteenweg in Hoeilaart. Er is een klacht ingediend door een meisje van 13, dat aangaf dat ze tijdens een avondwandeling werd lastiggevallen door een onbekende man."

"De man heeft zijn hand op haar mond gelegd", gaat Blondeau verder. "Maar het meisje heeft zich kunnen verweren en kon ontkomen. De klacht is intussen overgemaakt aan het Parket Halle-Vilvoorde en wij hebben een onderzoek opgestart. Voorlopig hebben we nog geen verdachte op het oog", aldus nog Blondeau. Er zijn voorlopig geen gelijkaardige incidenten gemeld in de buurt.