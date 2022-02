Ondanks de storm zullen de windturbines in Limburg gewoon blijven draaien

De windturbines op zee worden bij storm geregeld stilgelegd, en met windsnelheden van 130 km per uur en misschien meer zal dat wellicht ook vandaag gebeuren. In Limburg doet dat probleem zich veel minder voor. Hier worden weliswaar ook pieken boven de 100 km per uur voorspeld, maar de windmolens preventief stilleggen is niet nodig.