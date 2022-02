Ongeval op E19 zorgt voor lange files richting Nederland

Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk kwam een wagen in aanrijding met een vrachtwagen. Bij het ongeval is 1 van de bestuurders gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Beide rijstroken waren versperd door brokstukken en het verkeer kon een tijdlang enkel over de pechstrook. Er stond een file vanaf Antwerpen-Noord, en het Vlaams Verkeerscentrum raadde het verkeer aan, om te rijden via de A12 Bergen op Zoom. Rond 8 .30 uur werd de weg vrijgemaakt.