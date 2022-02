Omgeving van Sint-Jozefskerk in centrum Aalst afgesloten: "Kerktoren niet stabiel genoeg voor storm"

De omgeving van de Sint-Jozefskerk in Aalst is tijdelijk afgesloten. "We werden gecontacteerd door een architecte van de Kerkfabriek. Ze had vragen en bedenkingen bij de stabiliteit van de toren. We zouden niet willen dat er brokstukken op mensen of voertuigen terechtkomen, vandaar deze preventieve maatregel", verduidelijkt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).