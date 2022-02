Limburg zet zich schrap voor stormweer: scholen dicht en trampolines aan de ketting

De Limburgse gemeentebesturen waarschuwen hun inwoners via sociale media om voorzichtig te zijn, want ook in Limburg zijn rukwinden van 95 tot 105 kilometer per uur mogelijk vanmiddag. Koen Knevels, de directeur van Sint-Elisabeth in Peer, een middelbare school in het bijzonder onderwijs wil al zijn leerlingen en leerkrachten veilig thuis hebben. "We hebben de voorspellingen voor Noord-Limburg op de voet gevolgd. En in de late namiddag zal het hier gevaarlijk worden op de openbare weg. En ik wil al mijn leerlingen en leerkrachten tegen dan veilig thuis hebben." Ook het WICO in Pelt en het Instituut Maria Koningin in Dilsen-Stokkem laten de leerlingen uit voorzorg vanmiddag al naar huis gaan.