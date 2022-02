Oost-Vlaamse brandweer verwacht veel oproepen door storm: "Blijf binnen en zet alles goed vast"

"We hebben gisteren al een klein voorproefje gekregen, toen waren het ook vooral bomen waarvoor we moesten uitrukken. Maar vandaag zullen de windsnelheden natuurlijk nog een stuk hoger zijn, dus zal er ook nog andere schade zijn. Ik denk aan bouwwerven of verbouwingen, waar muren of daken naar beneden kunnen komen. Of gewoonweg dakpannen die wegwaaien. Wie zich naar buiten waagt, loopt het risico gekwetst te raken door een vallende dakpan", waarschuwt de preventieadviseur.