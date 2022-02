Alle scholen in Sint-Niklaas sluiten voor storm, ook in Vlaamse Ardennen moeten leerlingen al naar huis

In heel wat scholen mogen leerlingen nu al naar huis, uit voorzorg voor de storm. In Sint-Niklaas gaan zelfs alle scholen dicht, bevestigt de schepen van de stad. De scholen hebben die beslissing zelf genomen. "Het is een logische beslissing", vindt directrice Sandra Flamen van Forum Da Vinci uit Sint-Niklaas. Haar school maakt deel uit van scholengroep Waasland. "Zo komen al die leerlingen niet in het oog van de storm terecht en kunnen we veiligheid garanderen."