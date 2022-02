Arbeidsdeal is niet of moeilijk afdwingbaar voor werknemers van 83,9 procent van alle bedrijven

Voor het wisselend werkregime geldt hetzelfde: de werknemer moet een aanvraag doen die de werkgever gemotiveerd kan weigeren. Bij kmo’s is de organisatie van flexibele werkweken moeilijker omdat er minder personeel is. Bijgevolg kan de werkgever gebruik maken (als zij of hij dat wenst) van de mogelijkheid om gemotiveerd te weigeren.

Het kroonjuweel van de arbeidsdeal geldt in principe wel voor iedere werknemer: iedere werknemer kan overschakelen naar een vierdaagse werkweek. Maar ook hier is er een angel. De werkgever kan weigeren, maar moet dat gemotiveerd doen. Kmo’s hebben weinig werknemers. Een werknemer een dag moeten missen in een kleine winkel of een klein bedrijf heeft grote impact.

Afgelopen week presenteerde de federale regering haar arbeidsdeal . Het ligt buiten de grenzen van onze academische capaciteiten om te zeggen of die deal nu wel dan niet het grote verschil zal maken. Wat wel opviel bij alle commentaren, is dat niemand nagaat op wie die arbeidsdeal nu precies van toepassing zal zijn. Vooral de invulling van de rechten die werknemers worden toegekend, is allesbehalve evident in onze arbeidsmarkt.

