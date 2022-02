Al weken vandalisme en vechtpartijen in Londerzeel, gemeente neemt nu extra maatregelen

Volgens de burgemeester vloeide een groot deel van de overlast voort uit het opgelegde sluitingsuur voor de horeca in het kader van de coronamaatregelen. "Daardoor verlieten op veel mensen op exact hetzelfde tijdstip de cafés, vaak in beschonken toestand. Zowel de veiligheidsdiensten als de horeca-uitbaters zien dat als een grote reden voor de overlast. We hebben een goed contact met onze horeca-uitbaters en werken nauw samen om de overlast aan te pakken."

Sinds middernacht vandaag is code oranje van de coronabarometer van kracht en verdwijnt daarmee het sluitingsuur voor de horeca. Toch is Moons ervan overtuigd dat de nieuwe maatregelen daardoor niet achterhaald zijn. "Dat zou natuurlijk goed kunnen. Ik hoop oprecht dat de maatregelen niet meer nodig zullen zijn. Maar ik vrees dat er toch nog een aantal situaties zijn die los staan van die samenscholingen door het vroege sluitingsuur. Dat er mensen zijn die te kwader trouw afzakken naar ons centrum. Ik kan daarover geen details geven, want dat zou ons onderzoek onderuit halen. Maar ik wil daarin geen enkel risico nemen", aldus nog de burgemeester.