OVERZICHT: Welke maatregelen neemt de provincie Antwerpen tegen storm Eunice?

Sinds vanmorgen tot zaterdagmiddag sluiten de Antwerpse provinciale groen- en recreatiedomeinen. Het is er te gevaarlijk voor wandelaars en fietsers, er zijn windsnelheden aangekondigd boven 100 kilometer per uur. Dan is het risico op rondvliegende takken en omgeblazen bomen te groot. In de Schorre in Boom is het bos dicht en dagrecreatie kan niet in het Zilvermeer in Mol.