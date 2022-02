Rusland zegt (opnieuw) dat het troepen terugtrekt, maar in Oost-Oekraïne loopt de spanning op

Anderzijds loopt de spanning in Oost-Oekraïne dan weer op. Daar is vannacht over en weer geschoten tussen pro-Russische rebellen, die de afgescheurde regio's in handen hebben en het Oekraïnse leger. Volgens de rebellen werden ze vannacht op twee plaatsen beschoten door het Oekraïense leger.

Oekraïne zelf heeft het dan weer over zo'n 60 schendingen van het staakt-het-vuren tussen Oekraïne en de rebellen. Algemeen wordt gevreesd dat het oplopende geweld in Oost-Oekraïne zou kunnen gebruikt worden als aanleiding voor een Russische aanval.