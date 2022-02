Scholengroep aan de kust sluit op de middag: "Willen leerlingen niet door de storm naar huis laten gaan"

Scholengroep Stroom heeft beslist om de leerlingen deze middag naar huis te sturen uit voorzorg voor storm Eunice. Stroom heeft scholen in Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Gistel, Oudenburg en Koekelare. Het gaat in totaal om zo'n 10.300 leerlingen. "Ondanks dat de code oranje blijft, zien we dat het hoogtepunt tussen 15 en 17 uur zou zijn. Dat is net de sluiting van al onze scholen waarbij leerlingen heel vaak met de fiets naar huis moeten."

"We horen ook dat het openbaar vervoer serieus verstoord zal geraken tegen de middag. Dus hebben we beslist om de lessen op te schorten deze middag zodat alle leerlingen veilig thuis kunnen raken. De leerlingen die geen opvang hebben thuis, worden in de school opgevangen. Ons eigen busvervoer wordt ook ingeschakeld. Andere leerlingen die niet thuisgeraken, kunnen daar dan ook gebruik van maken."