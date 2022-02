Stora Enso en 3 gezaghebbenden naar de strafrechter voor onopzettelijke doodslag in kader van legionella-uitbraak

Begin 2019 raakten 32 inwoners van de Gentse kanaalzone besmet met legionella. Dat is een bacterie die ontstaat bij stilstaand water met een temperatuur tussen 20°C en 50°C. Als het nadien in de lucht verneveld wordt, kan de bacterie zich via kleine waterdruppeltjes verspreiden en langs de neus of de mond de longen bereiken.

De legionella-uitbraak in en rond Evergem kostte twee personen het leven. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek na het eerste overlijden om te achterhalen hoe de patiënten besmet waren geraakt. Bewoners keken ondertussen met argusogen naar de omliggende industrieterreinen. Uiteindelijk werd Stora Enso door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid al snel als mogelijke bron geïdentificeerd. Hun identiteit werd initieel afgeschermd in het belang van het onderzoek. Begin juni 2019 maakte het bedrijf zelf bekend dat het mogelijks aan de bron van de besmettingen lag.