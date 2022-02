Storm Eunice veroorzaakt ook schade in provincie Antwerpen

Bij de verschillende brandweerkorpsen stromen de oproepen binnen. Er zijn in totaal al meer dan duizend oproepen binnengekomen. Vooral ten noorden van de stad Antwerpen komen er vele oproepen binnen. Bij brandweer zone Antwerpen zien ze opvallend veel weggewaaide daken, zoals in Stabroek waar het platte dak weggevlogen is. Er komen ook oproepen binnen over zonnepanelen en vlaggen die zijn losgekomen en over omvergewaaide bomen.