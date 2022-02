Storm Eunice trekt over West-Europa: stroomuitval in Ierland, windsnelheden tot 196 km per uur in Engeland

Eunice kwam vanmorgen eerst aan land in het zuidwesten van Ierland, met windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur en zware regenval en sneeuw. De storm veroorzaakte hoge golven aan de kust en zette meteen het elektriciteitsnetwerk onder druk. Volgens de Ierse openbare omroep RTE zitten meer dan 70.000 huizen en bedrijven zonder stroom.

Op verschillende plaatsen liggen of lagen bomen op de weg en hier en daar zijn gebouwen beschadigd. De brandweer is of was op verschillende plaatsen in de weer om versperde wegen zo snel mogelijk vrij te maken.

In verschillende delen van het land golden code rood of code oranje, maar die waarschuwingen zijn intussen weer ingetrokken. In het hele land geldt wel nog altijd code geel voor sneeuw en ijzel, wat kan leiden tot gevaarlijke omstandigheden op de weg. En dat tot morgenvoormiddag 10 uur. Verschillende vluchten, binnenlandse en internationale, zijn geschrapt. Het treinverkeer is intussen wel weer op gang gekomen in heel Ierland.