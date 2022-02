Studentenraad Antwerps Conservatorium: "Geval grensoverschrijdend gedrag was geen alleenstaand incident"

De docent die zich bezondigde aan grensoverschrijdend gedrag werd eerder deze week door het conservatorium ontslagen. De "School of Arts Studentenraad Koninklijk Conservatorium Antwerpen" vindt dat de school daarmee goed heeft gehandeld, maar vraagt in een open brief om structurele veranderingen.

Schoolhoofd Stefaan De Ruyck schreef in een mededeling naar de studenten dat het om een alleenstaand geval ging, maar dat wordt door verschillende studenten tegengesproken. "We zijn als studentenraad overtuigd dat we allesbehalve van een geïsoleerd incident kunnen spreken", schrijft de raad in de open brief. "Het is niet omdat iets intern blijft, dat het niet is gebeurd. Het is niet omdat iets verzwegen wordt, dat het niet is gebeurd. Het is niet omdat een situatie draaglijk lijkt, dat het geen grensoverschrijdend gedrag is. Het is pijnlijk voor (oud-)studenten die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag om dit soort statement te lezen. Elk incident is er één te veel."