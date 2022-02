Subvariant van omikron over enkele weken dominant in ons land: wat betekent dat?

Op dit moment wordt 14 procent van alle coronabesmettingen in ons land veroorzaakt door BA.2, het broertje of zusje van omikron zeg maar. Vorige week was dat nog 5 procent. Viroloog Steven Van Gucht voorspelt dat BA.2 over enkele weken dominant zal zijn in ons land. Al is dat niet noodzakelijk slecht nieuws. Wat weten we intussen over de subvariant BA.2?