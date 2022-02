BEKIJK - Sven Pichal zegt sorry tegen oud-klasgenoot: "Spijt me dat ik 30 jaar geleden nooit voor jou ben opgekomen"

Als we in ons geheugen graven, kunnen we allemaal een naam noemen van iemand die vroeger op school werd gepest. Radio 2-presentator Sven Pichal is dit jaar het boegbeeld van de STIP IT-actie tegen pesten. Ook hij kan een naam opnoemen van iemand die 30 jaar geleden gepest werd in zijn klas. Hij zocht de man met klamme handen op, om hem iets te zeggen. Bekijk de reportage hierboven.