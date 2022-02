Toch onderweg tijdens de storm? Tips voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer

VRT-weerman Frank Deboosere voorspelt een zware storm Eunice. "We gaan naar felle rukwinden vooral in de namiddag en vooravond. Concreet code oranje voor de drie provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Het wordt een zware storm met schade. Voorkomen is beter dan genezen."

Deboosere ziet voor het noordwesten van ons land de code "net niet rood" kleuren. "Het is dieporanje, en meer naar het binnenland is het code geel. Tegen vannacht is de storm geluwd." De algemene consensus is: als je niet buiten moet zijn, blijf dan vooral binnen. Maar wie tot dan nog de weg op moet, is maar beter goed voorbereid.