Unieke editie van Jobevent begeleidt 50-plussers naar Limburgse arbeidsmarkt

Ruim 1.400 bezoekers zakten de voorbije dagen af naar het jaarlijkse Jobevent van Voka – KvK Limburg en Hogeschool PXL. Naast het traditionele event voor laatstejaarsstudenten vond er ook een tweede beurs plaats. Die richt zich specifiek op 50-plussers die opnieuw aan de slag willen of zich willen heroriënteren op de krappe arbeidsmarkt in onze provincie.

Met 60 standhouders en 300 registraties spreekt Gerrit Schuermans van Hogeschool PXL van een succes. “Helaas heeft het onstuimige weer een aantal mensen verhinderd. We organiseren deze beurs omdat we willen bijdragen in het opvullen van de economische leemte. We doen dat door werkzoekende 50-plussers terug actief te krijgen of te heroriënteren op de krappe arbeidsmarkt.”