Vaccinatiecentrum Tervuren sluit preventief de deuren voor storm

"Er zijn twee problemen", zegt burgemeester Marc Charlier (N-VA) van Tervuren. "Ten eerste zijn we wat bang voor de stabiliteit van het hellend vlak aan de ingang van ons vaccinatiecentrum. Het is een open constructie, die gevoelig kan zijn voor windstoten. Mensen zouden daar ook uitglijden of weggeblazen kunnen worden. Ten tweede staan er op de parking van het centrum bomen. We willen niet het risico lopen dat er een boom op een bezoeker of op iemands auto valt."

Mensen uit Overijse, Hoeilaart en Tervuren die vandaag een afspraak hadden in het vaccinatiecentrum krijgen allemaal een nieuwe afspraak.