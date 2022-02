Vissersboot Z.90 Francine is bijna verkocht dankzij reportage op Eén en sociale media

"Francine is een heel zeewaardig schip, alles is tiptop in orde." Zo prees Chris Cocquyt van rederij Long Ships zijn vissersboot Z.90 aan in de reportage op Eén. De aandacht in de verschillende media loont meteen. Binnen 2 weken komt een kandidaat-koper uit Engeland Francine keuren. Chris Cocquyt: "Ik heb een tsunami aan reacties gekregen. Die komen vanuit heel de wereld: ondermeer uit Indonesie, Albanië, Marokko en Engeland. Ik verschiet daar enorm van."