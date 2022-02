Verschillende vermisten na brand op ferry in Griekenland, reddingsoperatie volop aan de gang

Onmiddellijk kwam de kustwacht ter plaatse. Er werden onder meer drie helikopters ingezet. De meeste passagiers werden naar reddingssloepen geëvacueerd en daarna opgepikt door een boot van de Europese grenswacht Frontex.



"Over mogelijke vermisten is nog veel onduidelijkheid", zegt VRT-correspondent Bruno Tersago in Griekenland. "Eerst was er sprake van 11, dan van 12. Uiteindelijk weten we het nog niet. Het laatste nieuws is wel dat er nog 2 mensen zouden opgesloten zitten in het brandende schip".

Vermoedelijk is de brand in de romp van de veerboot begonnen, maar een oorzaak is nog niet bekend.