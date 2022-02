Oostendse vissersboot O.51 in de problemen, collega vissersboot uit Zeebrugge neemt hem op sleeptouw

Ondertussen werd een Nederlandse vissersboot gevorderd om de O.51 veilig naar de haven te loodsen. Maar toevallig was ook de Zeebrugse vissersboot Z.47 Marie Louise in de buurt. Die ging haar collega’s helpen en nam het stuurloze schip op sleeptouw. Jaël Grymonprez van de Vlaamse Visserijcoöperatie: "Op deze manier kan het sneller. Ze zullen elkaar in het midden kunnen ontmoeten. Zo winnen we kostbare tijd. Want het is de bedoeling om in een veilige haven te zijn voordat de gevreesde storm gaat opzetten.”

De boten zijn onderweg naar de haven van Zeebrugge en zouden vrijdagvoormiddag binnenvaren. Net op tijd dus voor de storm ons land bereikt.