Vrachtwagen ramt twee auto's en botst tegen huis vlak bij school in Dendermonde

De bewoner van het huis raakte niet gewond. Hij zou kort voor het ongeluk wel nog in de veranda geweest zijn, waar de vrachtwagen uiteindelijk tegen tot stilstand kwam. De vrachtwagenchauffeur moest door de brandweer uit zijn cabine bevrijd worden en kon na een halfuur naar het ziekenhuis gebracht worden. "Ik vermoed dat die man onwel is geworden. Ik denk niet dat hij in slaap was gevallen, want dan zou hij wel wakker geworden zijn van de botsing met die twee auto's." Op de plaats van het ongeluk bevindt zich ook een basisschool.