Waar komt de naam Eunice vandaan? En waarom heet deze storm niet Pol, Sean of Tineke?

De Atlantische storm Eunice is via Ierland en Groot-Brittannië nu ook aan land gegaan in Nederland, Frankrijk en ons land. Het land waar een storm voor het eerst code oranje krijgt, mag de storm ook een naam geven. In dit geval Ierland dus waar Eunice vanmorgen aan land kwam met windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur. En die naam blijft behouden wanneer de storm door andere landen in Europa raast.