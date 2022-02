Waar ligt de grens bij grensoverschrijdend gedrag? Beluister onze jongerenpodcast

Seppe Goddaert (26) doctoreert en geeft les aan de Universiteit Gent. Hij weet hoe het is om in een machtspositie te staan tegenover studenten, en voelt dat hij daar voorzichtig mee moet omspringen. "Waar macht gemoeid is, gaat altijd grensoverschrijdend gedrag voorkomen", zegt hij.

Grenzen zijn per definitie vaag en heel persoonlijk, vindt Seppe. "Wat je bij één persoon kan doen, kan absoluut niet bij iemand anders." Volgens hem zou het goed zijn als we wat meer stilstonden bij de grenzen van anderen, en uitdrukkelijk toestemming vroegen voordat we iemand aanraken of avances maken. “Als kinderen vroegen we aan elkaar “wil jij mijn vriend(innet)je zijn?”. Dat is zo expliciet als het maar kan zijn. Waarom doen we dat niet meer? Vraag dat gewoon.”