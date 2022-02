Wie heeft ekster Toni uit Leuvens kunstatelier gestolen?  

Maar in de nacht van woensdag op donderdag liep het fout. "Iets voor één uur 's nachts kreeg ik bericht van mijn alarmsysteem dat er iemand in mijn atelier was", zegt Sammy. "Ik ben onmiddellijk gaan kijken, maar ik was net te laat. Op camerabeelden heb ik wel gezien dat iemand had ingebroken via het raam en Toni heeft ontvoerd. De dief had binnen de tien seconden Toni vast. Toni begon te krijsen, maar dat heeft niet geholpen. Heel snel verdween de dader samen met mijn ekster uit het atelier."