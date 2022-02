Graffiti-artiest Cazn verrast Wetteren met portret van zanger Wim De Craene: "Eerbetoon 30 jaar na dood"

Het gemeentebestuur van Wetteren was niet op de hoogte van de komst van kunstwerk. Normaal gezien moet je toestemming hebben om aanpassingen te doen die zichtbaar zijn in het straatbeeld. "Maar dit is een aangename verrassing", vindt schepen van cultuur Robbe De Wilde (Groen en zo). "Het is een mooi eerbetoon, dus in dit geval gaan we niet handelen volgens de letters van de wet. Af en toe mag een kunstenaar wel eens buiten de lijntjes kleuren."