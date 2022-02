Vermoedelijke dader van moord op Aalstenaar Yunus Calik gearresteerd en opgesloten in Frankrijk

Er is nieuws in de zaak van de overleden Aalstenaar Yunus Calik, de man die na zwaar geweld in de Lange Zoutstraat in Aalst dagenlang in coma lag en uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen. "De vermoedelijke dader werd geïdentificeerd en gearresteerd in Frankrijk", meldt Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

De doorbraak is er volgens de burgemeester gekomen door maandenlang zeer intens onderzoek door de Aalsterse Politiediensten, de Federale Politie (met medewerking van de Franse Politiediensten) en het Parket. "Doordat de feiten zijn gefilmd, was het mogelijk om deze dader in het buitenland te identificeren. Hij zit momenteel in een Franse gevangenis en ik vraag met aandrang dat hij zo spoedig mogelijk wordt overgeleverd aan de Belgische justitie."