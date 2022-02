Zoo Antwerpen en Planckendael houden roofdieren binnen: "Afgewaaide takken kunnen brug zijn om te ontsnappen"

De meeste dieren mogen kiezen of ze al dan niet buiten willen. Alleen de roofdieren worden uit veiligheidsoverwegingen binnen gehouden. "De leeuwenfamilie bijvoorbeeld houden we binnen. De dieren kunnen wel tegen de wind. Maar als een grote tak in hun verblijf zou vallen of een boom zou omvallen, en ze zien dat als een bruggetje, dan is dat niet zo veilig voor hen, en ook niet voor de bezoekers."

Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael zijn vandaag wel gewoon open voor bezoekers. Pakawi Park in Olen is vandaag gesloten maar het park is deze periode alleen open op woensdag en tijdens het weekend.