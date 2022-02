13 'Jonge Leeuwen' werken mee aan toekomst van hun sport

Jonge Leeuwen ontstond uit een succesvol project van Tennis Vlaanderen. Ze gaan al enkele jaren op zoek naar vernieuwende ideeën binnen de sport. De Vlaamse Sportfederatie merkte op die manier op dat ook bij andere sportfederaties een grote nood was om (jonge) sporters te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. “We zijn daarom op zoek gegaan naar tieners en twintigers uit tien verschillende sporttakken, om na te denken over wat er beter kan binnen hun sport”, verduidelijkt Robin Ramakers. “Bewust kozen we tieners, want ze staan zelf in het veld en beoefenen hun sport. Ze merken het gewoon sneller dan besturen zelf wat er fout loopt of beter kan.”