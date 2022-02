AA Gent zet Ilombe Mboyo per direct op de keien na klacht over huiselijk geweld

Het huwelijk tussen AA Gent en Ilombe Mboyo is voorbij. Met een droge mededeling maakte de club dat zaterdagochtend bekend. Mboyo had zich de voorbije weken onmogelijk gemaakt bij de Buffalo's.

Twee weken geleden had Gent zich al uitgesproken over Mboyo, die aangeklaagd was voor huiselijk geweld. Gent hield het toen nog bij een waarschuwing, maar meldde ook dat bij een volgend incident de speler zou uitgesloten worden.

Eerder deze week kwam Mboyo nogmaals in opspraak. Hij werd door ex-Standard-voorzitter Duchâtelet beticht van competitievervalsing in het voetbalseizoen 2013-2014. Mboyo ontkende die aantijgingen, het onderzoek rond die zaak loopt.

Mboyo speelde pas sinds afgelopen zomer opnieuw voor Gent, na een eerdere passage van 2010 tot 2014. Gent betaalde een half miljoen euro aan STVV voor de tweevoudige Rode Duivel.