Goud voor de Lanakense Bèssemgazet: "Er stroomt nu blauw carnavalbloed door onze aderen"

Hoe bruisend het Lanakense carnavalsleven is, staat geschreven in de 20 pagina's dikke gazet. In het dialect uiteraard, want dat is de carnavaltaal. Zo staat er het verhaal in van de 'blauwe' stoet van 2021. Wie dacht dat er in het coronajaar geen stoet uitreed, is mis. Prins Ronny den Derde, die voor het derde jaar prins is, vertrok met zijn jeugdprinsen en de prinsenwagen in het geheim naar Lanaken. Na één kilometer kregen ze onverwachts begeleiding van de politie. Blauwe combi's, blauwe zwaantjes, blauwe flikkerlichten en loeiende sirenes omsingelden de prinsenweg. Het werd onverwacht een 'blauwe' stoet.