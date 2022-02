"Filip de Bruges" gaat voor 50e keer naar Pepinster, deze keer met grote taart van Brugse hotelschool

"Ik ben heel blij dat de Bakkerijschool Ter Groene Poorte voor dit 50e bezoek een grote "Filip de Bruges"-taart heeft gemaakt", vertelt Bruggeling Filip Vanden Berghe.

Hij gaat vandaag voor de 50e keer naar Pepinster om daar te helpen na het noodweer van afgelopen zomer. Vandaag steekt hij dus niet enkel de handen uit de mouwen, maar kan hij ook trakteren met een grote taart. "Hiermee zal ik de inwoners van de Moussetwijk, in het hartje van Pepinster, kunnen plezieren. Langs deze weg wil ik de directie en de leerlingen van de school bedanken voor deze originele schenking."

Na zoveel bezoekjes, kennen de inwoners hem ondertussen goed. Zijn tweetaligheid komt goed van pas, zo kan hij diepere gesprekken voeren met de mensen. "Ik probeer een luisterend oor te zijn voor de mensen, maar spreek hen ook moed in als het nodig is. Ze zijn me spontaan "Filip de Bruges" beginnen noemen", lacht hij. "Ze zijn enorm dankbaar dat ik hen blijf bezoeken, tot meer dan een half jaar na de feiten."