Burgemeester Zonnebeke gewond door weggeblazen gevel stadhuis tijdens storm Eunice

Dirk Sioen beseft dat hij veel geluk heeft gehad. "Ondanks mijn leeftijd beschik ik blijkbaar toch nog over goede reflexen. Mocht die baksteen op een andere plaats op mijn hoofd of in mijn nek terecht zijn gekomen, was ik dood geweest. De storm heeft ook in Zonnebeke lelijk huis gehouden en ik ben erg geschrokken. De eerstkomende dagen doe ik het sowieso wat kalmpjes aan."