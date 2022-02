Burgers over Ventilus-dossier: “Ondergronds en gelijkstroom enige verantwoorde keuze!”

“Enkel een ondergrondse aanleg op gelijkstroom is mogelijk in het Ventilus-dossier”, is de conclusie van Filip Vanaeken. “Dat zal ons behoeden voor risico’s voor de gezondheid en een verhoogde kans op instabiliteit van het hoogspanningsnetwerk door resonantiepieken.” In december lieten de meeste West-Vlaamse burgemeesters in West-Vlaanderen al weten dat voor hen een ondergronds gelijkstroomtransport een optie is waar zij niet tegen zijn. “Het vergt misschien wel extra onderzoek en is ook duurder, maar een goede gezondheid is onbetaalbaar”, vinden de actievoerders.