Storm Eunice eiste het leven van Barrie Grant (78): "Hij stierf terwijl hij zijn buurman aan het helpen was"

De man was geboren in Engeland, leefde in Canada en woonde sinds enkele jaren geregeld op zijn 'old Dutch boat', die luistert naar de naam Silk Purse en aangemeerd lag in de jachthaven van Ieper. Hij woonde er intussen drie jaar met zijn vrouw Carole. "Normaal zijn we er niet in de winter, maar dit jaar uitzonderlijk wel", vertelt zijn vrouw Carole. Haar man werd een paar maanden geleden nog opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper nadat hij besmet raakte met corona. "Maar hij overleefde", vervolgt Carole.

Carole en Barrie zouden dit jaar normaal hun dertigjarig jubileum vieren. "We hebben elk twee kinderen en zouden volgende week naar huis vertrekken, maar dat zal niet kunnen doorgaan", aldus Carole. "We hadden een fantastisch huwelijk en leven samen. Sinds 1991 leven wij op een boot. In Ieper eindigde ons laatste avontuur samen. We willen de politie, hulpdiensten en buren bedanken voor al hun inspanningen."