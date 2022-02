Dodental na verwoestende aardverschuiving in Brazilië loopt op tot 138

In de zwaar getroffen wijk Alto Serra zijn 80 huizen meegesleurd door de modder. Reddingsploegen blijven zoeken naar slachtoffers, maar ze moeten voorzichtig zijn want het getroffen gebied ligt op een bergflank die instabiel is. Ze hebben tot nu toe 24 mensen kunnen redden, maar vooral tijdens de eerste uren na de ramp.

Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Gisteren had de politie het over 218 vermiste personen, maar daarbij horen ook de gevonden lichamen van slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. Tot nu toe zijn 91 van de gevonden lichamen geïdentificeerd.