Rusland begint met nucleaire oefeningen onder toeziend oog van president Vladimir Poetin

Intussen lopen de spanningen tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne verder op. "Zojuist waren er weer grote explosies hoorbaar ten noorden van de stad Donetsk. Het staakt-het-vuren tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger is vandaag alleen al meer dan 20 keer geschonden. Zeker één Oekraïense soldaat is daarbij om het leven gekomen", zegt VRT-journalist Tom Van de Weghe vanuit Oekraïne.

"De pro-Russische rebellenleider van de regio had vanmorgen opgeroepen tot een algemene mobilisatie van reservisten die de komende dagen ingezet kunnen worden in het rebellenleger. Ook het Oekraïense leger heeft aan reservisten in het hele land gevraagd om zich klaar te houden", weet Van de Weghe.

De Oekraïense president - die onderweg is naar de Veiligheidsconferentie in München - reageert via sociale media dat Oekraïne niet zal antwoorden op "provocaties" in de oostelijke Donbass-regio. "We streven ernaar om dit diplomatiek op te lossen." Rusland laat intussen weten dat het een onderzoek voert naar meldingen van een Oekraïense granaat die op Russisch grondgebied zou zijn neergekomen.