Zal Rusland "genocide tegen Russen in Oost-Oekraïne" gebruiken als voorwendsel voor aanval?

Even daarvoor had Poetin uitgehaald naar de NAVO. Hij zei dat het westerse militaire bondgenootschap in 1999 zelf een oorlog was gestart in Europa, toen het Servië bombardeerde. De Duitse bondskanselier Scholz antwoordde daarop dat dat nodig was om een genocide tegen etnische Albanezen in Kosovo te voorkomen. "Wel, in het oosten van Oekraïne gebeurt ook een genocide", was de repliek van Poetin.

Op de internationale Veiligheidsconferentie vandaag in München kwam Scholz even terug op die uitspraak. "Het is echt, om hier heel duidelijk over te zijn, belachelijk", aldus de Duitse bondskanselier. Meteen kwam er reactie vanuit Moskou. "Dit is onaanvaardbaar", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, melden Russische agentschappen. "Het is niet aan Duitse leiders om grappen te maken over genocidekwesties", klonk het scherp.