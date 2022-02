Frank Deboosere: "Het blijft strak waaien met maandag mogelijk korrelhagel en donder, woensdag pas rustige dag"

Morgen wordt het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 12 graden in het westen, wat zacht is voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig met rukwinden tot 70 km/u. Aan zee is de wind krachtig met pieken tot 80 km/u. 's Avonds en 's nachts wakkert de wind verder aan en wordt de neerslag intenser.

Maandag wordt het winderig en onstabiel met afwisselend opklaringen en buien. Deze kunnen soms intens zijn met kans op korrelhagel en mogelijk een donderslag. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het uiterste westen van het land. De wind waait vrij krachtig tot lokaal soms krachtig uit west tot noordwest. Aan zee is de wind zeer krachtig tot mogelijk zelfs stormachtig. Er is kans op windstoten van meer dan 80 km/u in het binnenland en 90 km/u aan zee.

Dinsdagochtend is het rustiger met in de meeste streken opklaringen. Overdag neemt de bewolking toe en in de namiddag gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 11 graden in Laag-België. De westen- tot zuidwestenwind waait eerst zwak tot matig en neemt daarna toe tot vrij krachtig in het binnenland en soms krachtig aan zee.